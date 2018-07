Ruotsin markkina ja kohonneet hinnat painoivat Atrian tulosta

EU:n odotetaan määräävän Googlelle miljardien kilpailusakot

EU on aikeissa määrätä internetjätti Googlelle useiden miljardien eurojen kilpailusakot, koska yhtiö on sulkenut kilpailijat pois Android-käyttöjärjestelmästään. Kilpailukomissaari Margrethe Vestagerin odotetaan ilmoittavan keskiviikkona, että Google on käyttänyt hallitsevaa markkina-asemaansa väärin painostaessaan puhelinvalmistajia asentamaan laitteisiin valmiiksi Googlen hakukoneen ja Chrome-selaimen. Lue lisää