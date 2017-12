Romutuspalkkio ja sähköautojen hankintatuki tulevat voimaan

Talouskasvu tuo vihdoin lisää työtä – työllisyysaste noussut nopeasti syksyn aikana

Reipas talouskasvu on tuonut myös työpaikkoja, sillä työllisyysaste on noussut syksyn aikana. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli marraskuussa 70,4 prosentissa. Vielä kaksi kuukautta aiemmin syyskuussa Tilastokeskus kertoi trendin olevan 69,4 prosenttia. Nyt Tilastokeskus tarkentaa myös aiempia lukuja, joten syyskuun luku on 69,9 prosenttia. Lue lisää