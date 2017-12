Rahoitusalan lakko sulkee suurimman osan pankkikonttoreista huomenna

Pörsseissä vilkas vuosi – listautumistahti kovin sitten vuoden 2007

Maailman pörsseihin on tänä vuonna listauduttu vilkkaasti, kertoo konsulttiyhtiö EY. Yhtiön katsauksen mukaan vuosi 2017 on ollut kansainvälisesti vilkkain sitten vuoden 2007. Myös Suomessa on ollut vilkasta, sillä Helsingin pörssiin on tänä vuonna listautunut 13 yritystä, joista seitsemän tuli päälistalle. Lue lisää