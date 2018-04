Raakaöljyn hinta noussut rajusti – viimeksi näin korkealla vuonna 2014

Netflix takoo rahaa ja panee sitä kiertoon uusissa tuotannoissa

Suoratoistopalvelu Netflixin suosio kasvaa kohisten. Yhtiön mukaan sen tilaajamäärä on vuodessa kasvanut 25 prosenttia. Netflixillä on nyt yhteensä 119 miljoonaa tilaajaa. Niistä liki puolet on Yhdysvalloista. Lue lisää