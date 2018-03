Vahvistuvatko sinivalkoiset värit Nordeassa – Yhtiökokous pureskelee pääkonttorin muuttoa Suomeen

Nordean yhtiökokous on parhaillaan käynnissä Tukholmassa. Kokouksessa on poikkeuksellista jännitettä, sillä sen on pureskeltava Nordean kotipaikan ja pääkonttorin siirto Suomeen. Todennäköisesti yhtiön suuromistajien äänillä Nordean pääkonttori muuttaa Suomeen. Lue lisää