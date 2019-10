Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen eroaa tehtävästään

Yhdysvaltojen teollisuustuotanto hyytyy – ISM-indeksi alimmillaan kymmeneen vuoteen

Yhdysvaltojen teollisuuden ostopäällikköjen arvioihin perustuva ISM-indeksi on syyskuussa laskenut alimmilleen kymmeneen vuoteen. Indeksi on nyt tasolla, jolla se on nähty viimeksi finanssikriisin aikoihin, kesäkuussa 2009. Lue lisää