Posti käynnistää tarjouskilpailun haja-asutusalueiden postinjakelusta

Rasismikohu ei ole H&M:n suurin huolenaihe – talousluvut kertovat vaatejätin laajemmista ongelmista

Ruotsalaisella vaatejätillä H&M:llä on takanaan vaikea vuosi. Yhtiötä tällä viikolla riepotellut rasismiskandaali on vain jäävuoren huippu, sillä pitkään menestyksen aallonharjalla surffaanneella H&M:llä on analyytikkojen mukaan vaikeuksia sopeutua vaatekaupan yhä vahvempaan siirtymiseen verkkoon. Lue lisää