Pankkijätti Deutsche Bank aikoo irtisanoa 18  000 työntekijää lähivuosina – "vuosikymmenien suurimmalla" muutoksella halutaan saada moniongelmainen pankki jaloilleen

Turkissa on pitkään kiistelty korkeasta korkotasosta, nyt keskuspankin pääjohtaja sai lähteä

Turkin keskuspankin pääjohtaja Murat Cetinkaya on saanut potkut Turkissa pitkään jatkuneen korkokeskustelun tuoksinassa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on moneen otteeseen kritisoinut Turkin korkeaa korkotasoa, jota Cetinkaya on osaltaan pitänyt yllä.