Sijoittajat herkuttelevat ennätysmäisellä osinkopotilla

HS: Comptelin toimitusjohtaja epäiltynä törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä – toimitusjohtaja kiistää rikoksen

Poliisi epäilee Nokian ostaman ohjelmistoyhtiö Comptelin toimitusjohtajaa Juhani Hintikkaa törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä, kertoo Helsingin Sanomat. Lisäksi epäiltynä on toinen Comptelin johtaja. Lehden mukaan asia on siirtynyt syyteharkintaan. Hintikka on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Lue lisää