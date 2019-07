Nordean verkko- ja mobiilipankissa on häiriöitä sisäänkirjautumisessa, vikaa tutkitaan

Komissio katsoi Helsingin Bussiliikenteen saaneen laitonta tukea kaupungilta – takaisinperittävää yli 54 miljoonaa euroa

Euroopan komissio on todennut, että Helsingin Bussiliikenne sai takavuosina laitonta tukea Helsingin kaupungilta. Komissio on määrännyt tuet perittäväksi korkoineen ja niiden suuruus on 54,2 miljoonaa euroa. Lue lisää