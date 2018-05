Nordean tunnuslukulistat jäävät historiaan – viimeiset lähetetään asiakkaille kesällä

HELSINKI

Nordean paperiset tunnuslukulistat ovat jäämässä historiaan tästä kesästä lähtien. Kertaalleen lykätty siirtyminen pois paperilistoista alkaa, sillä Nordea ei kesästä lähtien enää lähetä asiakkailleen uusia listoja.

Tilalle on tarjolla joko älylaitteissa toimiva tunnistautumissovellus tai erillinen tunnuslukulaite. Suomen henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Jani Eloranta kertoo STT:lle, että sovelluksen asentamiseen ja käyttöön on tarjolla apua sekä konttoreissa että senioreille suunnatuissa digineuvontatilaisuuksissa.

– Kun vanha taulukko loppuu, tulee siirtyä uuteen menetelmään. Me olemme antaneet uudesta menetelmästä paljon opastusta ja neuvontaa ja monelta seniorilta on tullut kommenttia, että tämä on paljon helpompaa, Eloranta sanoi.

Alun perin Nordea aikoi hylätä paperilistat jo viime vuoden aikana, mutta lykkäsi aikataulua asiakaspalautteen takia. Osa asiakkaista piti tunnuslukulaitetta hankalana käyttää.

Myös näkövammaisten edustajilta tuli kriittistä palautetta, johon Nordea on vastannut suunnittelemalla puhuvan tunnuslukulaitteen yhdessä Näkövammaisten liiton kanssa. Puhuva tunnuslukulaite tulee tarjolle tämän vuoden aikana.

Nordea perustelee paperiläpysköjen hylkäämistä turvallisuudella ja EU:n direktiivistä, joka säätelee kaikkien pankkien tunnistautumiskäytäntöjä.

Sovellusta tai tunnuslukulaitetta käyttää Nordean mukaan jo miljoona asiakasta Suomessa. Niiden yleistyttyä Nordean asiakkaisiin kohdistuva tietojenkalastelu on pankin mukaan vähentynyt tuntuvasti.

Vaikka uusia listoja ei pian enää lähetetä, voivat paperilistojen ystävät pitää läpysköistään kiinni loppuun asti.

– Mitään ehdotonta takarajaa ei ole, voi käyttää niin kauan kuin kortissa tunnuksia riittää, Eloranta sanoi.

STT