Nordean pääekonomisti varoittaa: Maailmantalouden epävarmuus näkyy suomalaisyrityksissä viiveellä

HELSINKI

Pitkittynyt brexit ja ailahtelevat kauppasotauhittelut ovat tuoneet epävarmuutta kansainvälisille markkinoille, mutta suomalaisiin yrityksiin tilanne heijastuu vasta viiveellä. Näin arvioi Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Hänen mukaansa maailmalta tihkuneet luvut ovat olleet viime ajat huonoja varsinkin teollisuuden ja maailmankaupan osalta.

– Ne eivät ole missään nimessä heijastuneet vielä täysmääräisesti suomalaisyrityksiin, eivät ensimmäisellä tuloskaudellakaan heijastuneet, Koivu sanoo.

Tämä johtuu hänen mukaansa muun muassa siitä, että monet isot suomalaiset yritykset toimivat jälkisyklisillä aloilla. Niissä on pitkät tilausajat ja tilauskirjat ovat olleet aika hyvällä tolalla. Siksi epävarmuus näkyy vasta viiveellä, hän sanoo.

Tuloskausi on jälleen pyörähtämässä käyntiin, kun pörssiyhtiöt raportoivat toisen vuosineljänneksen tuloksistaan.

Koivun mielestä vaaran merkkejä on väistämättä ilmassa, sillä brexitiä tai kauppasodan uhkaa ei ole pystytty ratkaisemaan. Niiden lisäksi maailmantaloutta keinuttavat muun muassa Ranskan uudistuspolitiikka ja Saksan teollisuuden alamäki.

– Odotettiin, että nämä tekijät saadaan ratkaistuksi tässä kevään mittaan, mutta yksikään asia ei ole poistunut pöydältä. Kauppasodan ja brexitin osalta ei ole tehty mitään ratkaisuja, päinvastoin kovan brexitin todennäköisyys on kasvamassa, ja toisaalta Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset kauppaneuvottelut ovat osoittautuneet vieläkin vaikeammiksi kuin tiedettiin odottaa. Tiedettiin, että ne ovat vaikeat, mutta varsinkin se, että Kiina on niin tiukkana, on minulle ainakin tullut yllätyksenä.

Tilanne hiipinyt varkain

Koivun mukaan jo vuoden alussa oli hiukan nähtävissä, että suomalaisten yritysten tilauskirjat olivat kehittyneet huonommin – joskaan ei niinkään isoissa pörssiyrityksissä.

Nykyinen tilanne on hiipinyt vähän kuin varkain, esimerkiksi Saksan teollisuuden ongelmat alkoivat autoteollisuudesta ja ovat sieltä levinneet laajemmalle. Siksi aikatauluja on Koivun mukaan mahdotonta ennustaa, kun mitään selkeää katkoskohtaa ei ole.

Yksi huolenaihe hänen mielestään on, että suomalaisten kuluttajien ja kotitalouksien luottamus on viime kuukausina laskenut aika railakkaasti. Häntä kiinnostaakin syksyllä tarkastella, miten tämä näkyy esimerkiksi kesälomabudjeteissa ja palveluyrityksissä.

– Psykologinen epävarmuus heijastuu aika laajasti, vaikka meillä Suomessa sinänsä vielä työmarkkinoilla menee hyvin ja niinhän niillä menee ympäri maailmaa. Työmarkkinat on se valopilkku.

Epävarmuudella oma hintansa

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula jakaa Koivun huolen. Yhtäältä myönteinen suhdannevaihe on jatkunut jo aika pitkään, mutta toisaalta suomalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat nyt selkeästi heikot.

– Tosi paljon on epävarmuutta ja se vaikuttaa yritysten suhdanneodotuksiin. Epävarmuudella on jo itsessään oma hintansa, kun muut yritykset investoivat vähemmän odottaessaan tilanteen selviämistä. Suomesta viedään paljon juuri erilaisia investointituotteita, Ylikarjula sanoo.

Ylikarjulan mielestä kauppajännitteet ovat iso kysymys, esimerkiksi se, mitä tapahtuu Yhdysvaltojen ja EU:n ja Yhdysvaltojen ja Kiinan välisille suhteille. Tilanne helpottuisi, jos niissä keskusteluissa päästäisiin eteenpäin.

– Yksi haaste on, että Yhdysvalloissa on tulossa presidentinvaalit ja se voi tarkoittaa, ettei oikein tiedetä, mihin suuntaan nämä kiistakysymykset menevät.