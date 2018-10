Nordea vei Luxemburgin-kaupan loppuun – myi osan maan yksityisistä pankkipalveluista UBS:lle

EU-maat sopivat uusien autojen päästörajoista, Suomi toivoi kunnianhimoisempaa linjausta

EU-maat pääsivät myöhään tiistai-iltana sopuun uusien autojen päästörajoista. Uusille henkilö- ja pakettiautoille sovittu hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite on 15 prosenttia vuodelle 2025. Vuoteen 2030 mennessä vastaava tavoite henkilöautoille on 35 prosenttia ja pakettiautoille 30 prosenttia. Vertailuvuotena on vuosi 2021. Lue lisää