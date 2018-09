Nordea siirtyy Suomeen lokakuussa – Kotipaikan siirrolla ei vaikutusta asiakkaiden pankkiasiointiin

Teollisuuden ylityökielto on pahimmillaan pysäyttänyt tuotantoa, sanoo Teknologiateollisuuden Helle

Teollisuusliiton ylityökielto on jatkunut tänään viikon, ja työnantajien mukaan vaikutukset näkyvät jo. Pahimmillaan ylityökielto on aiheuttanut sen, että tuotantoa on jopa pysähtynyt, sanoo työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle. Lue lisää