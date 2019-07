Netflixin osake sukelsi – osakkeenomistajat pettyivät suoratoistopalvelun käyttäjämäärän odotettua heikompaan kasvuun

SAN FRANCISCO

Suoratoistopalvelu Netflixin osake sukelsi keskiviikkona yli kymmenen prosenttia sen jälkeen, kun yhtiö kertoi odotettua huonommasta käyttäjämäärän kasvusta toisella vuosineljänneksellä.

Netflix onnistui kasvattamaan uusien käyttäjien määrää 2,7 miljoonalla huhti-kesäkuussa. Määrä on selvästi odotettua pienempi.

Netflixin liikevaihto kasvoi 26 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna ja oli nyt 4,9 miljardia dollaria. Tulos puolestaan putosi 29 prosenttia viime vuodesta ollen 271 miljoonaa dollaria.

Yhtiö totesi sijoittajille osoitetussa kirjeessä, että se uskoo yhä pitkäntähtäimen kasvuun ja samalla tyrmäsi huolet siitä, että käyttäjät olisivat kasvavassa määrin siirtymässä kilpailijoiden palveluiden pariin. Sen sijaan Netflix arvioi, että sen palvelun tarjoama sisältö ei toisella vuosineljänneksellä onnistunut tuomaan uusi kävijöitä niin paljon, kuin oli odotettu.

Yhtiö tunnetaan laadukkaista alkuperäissarjoistaan, kuten The Crown, Orange is the New Black ja Stranger Things.

Netflix on tällä hetkellä markkinoiden suurin suoratoistopalvelu. Kilpailun alalla odotetaan kuitenkin kiristyvän entisestään, sillä Walt Disney on tuomassa markkinoille oman suoratoistopalvelunsa. Tämän seurauksena Disneyn tuotanto häviää Netflixistä. Myös muun muassa ikisuosikkisarja Frendit siirtyy kilpailijan alustalle.

Suoratoistopalvelut ovat viime vuosina kivunneet myös palkintogaalojen kovaan kärkeen. Tiistaina kerrottiin, että Netflixin sarjat keräsivät kaikkiaan 117 Emmy-ehdokkuutta. Eniten ehdokkuuksia keräsivät kuitenkin HBO:n sarjat, 137 kappaletta.