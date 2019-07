Miksi autoja myydään nyt nollakorolla? – osa autokauppiaista tyrmää nollakorkokampanjat

Hello Kittyn omistaja sai EU:lta kilpailusakot

EU-komissio on määrännyt Hello Kitty -tuotemerkin omistavalle japanilaiselle Sanriolle 6,2 miljoonan euron kilpailusakot. Syynä on se, että yhtiö on laittomasti estänyt jälleenmyyjiä myymästä kissahahmon logolla varustettuja tuotteita toisiin EU-maihin. Lue lisää