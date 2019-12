Liha-alan yrityksiltä hätähuuto: Suomen sikamarkkinat kriisissä

MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund jättää yhtiön – seuraaja tulee MTV:n sisältä

MTV:n toimitusjohtajana viimeiset neljä vuotta toiminut Jarkko Nordlund on päättänyt jättää yhtiön, MTV kertoo. Seuraajaksi on valittu Johannes Leppänen, joka on toiminut MTV:n operatiivisena johtajana vuodesta 2018. Lue lisää