Kiinan talouskasvu on hitainta 28 vuoteen – Hiipuminen vaikuttaa myös Eurooppaan

Kiinan talous ei enää kasva samaan tahtiin kuin se on kasvanut 1990-luvun huonojen vuosien jälkeen. Vuonna 2017 Kiinan talous kasvoi 6,9 prosenttia ja viime vuonna vain 6,6.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kauppapolitiikan johtaja Petri Vuorio toteaa, että kasvun hidastuminen on huolenaihe.

–6,6 on yleisesti katsoen hyvä kasvuprosentti, mutta Kiina muodostaa kolmanneksen maailmantalouden kokonaiskasvusta, joten kysynnän hidastuminen Kiinassa näkyy koko maailman taloudessa.

Vuorio kuitenkin huomauttaa, että Kiinan julkaisemiin lukuihin kannattaa suhtautua varauksella. Yleensä edellisvuoden luvut julkaistaan hyvin nopeasti heti tammikuun alussa.

–On määrättyjä epäilyjä lukujen paikkaansa pitävyydestä.

Vaikka luvut eivät olisikaan täysin eksakteja, niin Vuorio ei epäile, etteikö talouden kasvu olisi hidastunut. Kasvu on hitainta 28 vuoteen.

–Esimerkiksi automyynti Kiinassa on kääntynyt laskuun ensimmäisen kerran yli 20 vuoteen, samoin investointien kasvu on hidastunut selvästi.

Sellun hinta on laskenut

Kiinan talouden kasvun hidastuminen vaikuttaa myös Suomeen ja Eurooppaan. Vuorio kertoo, että sellun osuus Suomen viennistä on neljännes.

–Sellun hinta on laskenut 20 prosenttia, ja se johtuu Kiinasta. Kiinassa varastot ovat täynnä, ja sellun kysyntä on tasoittunut.

Automyynnin lasku näkyy Euroopassa eikä tilanne näytä paranevan, jos Kiinan taloustilanne heikkenee.

–Kiina on maailman suurin automarkkina.

Kiinan hidastuva kasvu ja kauppasota Yhdysvaltain kanssa lisäävät epävarmuutta koko maailmantaloudessa. Epävarmuus uhkaa viivästyttää investointipäätöksiä, ja se voi vuorostaan näkyä Suomenkin viennissä.

–Suomen viennissä investointihyödykkeet ovat tärkeässä roolissa. Epävarmuuden kasvu ei näin ollen ole lainkaan toivottavaa vientimme kasvun näkökulmasta.

Kiinan hidastuva kysyntä vaikuttaa muuallakin Euroopassa. Vuorio kertoo, että Saksan autoteollisuudessa on jouduttu jo vähentämään väkeä.

–Kiina on niin merkittävä ostaja, että se näkyy autoteollisuudessa.

Vuorion mukaan Kiinan talouskasvun hidasteena on rakenteellisia syitä. Muun muassa monet yritykset pyörivät valtion tuella. Jotta tilanne muuttuisi, maa tarvitsisi paljon uudistuksia.

–Malli on pitkällä aikavälillä haastava, jos budjetti on alijäämäinen ja velka kasvaa näin nopeasti.

Investoinnit rahoitettu velkarahalla

Vuorio toteaa, että Kiinan kasvu on investointipainotteista, ja että investoinnit on rahoitettu velkarahalla. Velan osuus bruttokansantuotteesta on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

–Miten pitkään näin mittavalla velkavetoisella kasvulla voi edetä, Vuorio kysyy.

Oma lukunsa on kauppasota Yhdysvaltojen kanssa. Tullitariffit laskevat kaupan määrää.

–Joulukuun kauppaluvuista näkee, että vienti laski kuukausitasolla yli neljä prosenttia. Tuonti oli miinuksella lähes kahdeksan prosenttia.

Pelkästään tuonti Yhdysvalloista laski 36 prosenttia. Vuorion mukaan kauppasodan uhka on ollut korkealla, mutta toisaalta neuvotteluissa on edetty.

–Maat sopivat joulukuun alussa kolmen kuukauden tauosta tullitariffien korotuksissa.

Vuorion mukaan Kiinan varapääministeri on menossa jatkamaan keskusteluja Washingtoniin tammikuun lopulla. Optimismia sovun löytämiseksi on ilmassa.

–Maiden välinen jännite kuitenkin jatkuu teknologisen kilpajuoksun takia.

Yhdysvallat kokee, ettei Kiina pelaa reiluilla pelisäännöillä, joten Yhdysvallat haluaa tasapuolistaa kilpailua. Kumpikin maa haluaa paikan maailman teknologiajohtajana.

–Kyse on siitä, kuka hallitsee teknologiaa, esimerkiksi robotiikkaa ja laivanrakennusta ja sitä kautta myös aseteknologioita.

Lisäksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkii kutistamaan kauppataseen alijäämää eli vähentämään Kiinan tuontia ja kasvattamaan omaa vientiään.