Keva: Julkinen työterveysyhtiö kiinnostaa kuntia – ratkaisuja toukokuussa

HELSINKI

Kevään aikana on luvassa ratkaisuja, perustetaanko julkiselle sektorille oma yhtiö hoitamaan työterveyspalveluja. Työterveyshuollon järjestäminen on tullut ajankohtaiseksi sote-uudistuksen myötä.

– Kuntasektorilta on tullut kysymyksiä, miten julkisen työterveyshuollon jatkossa käy. Sitä on lähdetty selvittämään, kertoo työeläkeyhtiö Kevan johtajaylilääkäri Tapio Ropponen.

Ropposen mukaan tällä hetkellä käydään läpi valtakunnallista kiinnostusta julkisen työterveysyhtiön perustamiseen. Keva on ottanut yhteyttä sairaanhoitopiireihin ja kuntiin.

– Paljon on ollut kiinnostusta, ja on katsottu, että tämä on hyvin tarpeellinen ja mielenkiintoinen hanke, Ropponen sanoo.

Hänen mukaansa on tarkoitus, että ratkaisuja yhtiön perustamisesta tehdään toukokuun loppuun mennessä.

– Katsotaan, että onko tässä riittävän laajaa pohjaa ja edellytyksiä lähteä viemään yhtiötä eteenpäin. Tämän kevään aikana katsotaan kortit läpi.

Tällä hetkellä mitään sitoumuksia ei ole suuntaan eikä toiseen. Jos suunnitelma toteutuu, uusi yhtiö aloittaisi ensi vuoden alussa. Ropposen mukaan laajoja juridisia ja taloudellisia selvityksiä yhtiön perustamiseksi on jo tehty.

Toiminta pitäisi saada hyvään vauhtiin ennen kuin kuntien 220 000 työntekijää siirtyy maakuntien palkkalistoille.

Pelkästään julkisen sektorin työterveyspalveluja

Ropponen kertoo, että julkisomisteinen yhtiö hoitaisi pelkästään julkisen sektorin työterveyspalveluja, eikä palveluja myytäisi muualle.

Uusi yhtiö palvelisi kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien henkilöstöä. Nykyään kuntasektorilla työterveyshuollosta vastaavat kunnat ja kuntayhtymät.

Julkisoikeudellinen Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Kevalla on 1,2 miljoonaa asiakasta.

STT