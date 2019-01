Keitele-Forestin liikevoitto kasvoi Alajärven-tehtaan investoinnista huolimatta – yritys uskoo, että tuotanto kasvaa talouskasvun hiipumisesta huolimatta

Journalisti: Otavamedia aloitti seitsemännet yt-neuvottelut vuoden sisään

Mediakonserni Otavamedia on aloittanut uudet yt-neuvottelut, kertoo Journalisti. Tällä kertaa neuvottelut koskevat yritysasiakkaille suunnattuja liiketoimintoja. Neuvottelujen piirissä on yli sata ihmistä, ja työnantajan mukaan vähennystarve on enintään 16 henkilöä. Lue lisää