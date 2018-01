Jäämeren rata alkaa hahmottua – saamelaiset pelkäävät radan haittaavan poronhoitoa

Saksassa yritysten pitää paljastaa sukupuolten väliset palkkaerot

Saksassa yritysten on nykyisin kerrottava, millaiset palkkaerot miehillä ja naisilla ovat, uutisoi muun muassa Financial Times. Lauantaina voimaan tullut laki velvoittaa, että yritysten on kerrottava yksittäisille työntekijöille, kuinka paljon vastakkaista sukupuolta olevat työntekijät tienaavat vastaavissa työtehtävissä. Lue lisää