Elon Muskille seuraaja Teslan hallituksen johtoon – taustalla tviitteihin liittyneet petossyytteet

Sähköautoyhtiö Teslan perustaja Elon Muskin seuraaja yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on valittu. Tesla on nimittänyt hänen paikalleen australialaisen teleyhtiön Telstran talousjohtajan Robyn Denholmin, joka on ollut Teslan hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Lue lisää