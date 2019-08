Verottaja lähettänyt jopa 60  000 virheellistä verokirjettä – virhekirjeitä saaneita kehotetaan tuhoamaan paperit

HELSINKI

Verottaja on lähettänyt suomalaisille noin 60 000 mahdollisesti virheellistä verokirjettä, kertoo Verohallinnon kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma STT:lle. Verottajan mukaan ongelma koskee mahdollisesti kaikkia tiistaina 6. elokuuta lähetettyjä kirjeitä.

– Emme osaa vielä sanoa, ovatko kaikki virheellisiä vai onko siellä vain osajoukko. On erityyppisiä kirjeitä havaittu, joissa on sama ongelma, kertoo Levasma.

Ongelma paljastui, kun verottaja alkoi saada yhteydenottoja virheellisiä kirjeitä saaneilta ihmisiltä. Verottajan mukaan kyse näyttäisi olevan tulostusongelmasta, jonka vuoksi eri asiakkaiden tietoja on mennyt sekaisin tulostetuissa verotuspäätöksissä.

Levasman mukaan ongelma näyttää koskevan kaikenlaisia päivän aikana lähetettyjä tulosteita, ei pelkästään henkilöiden verotuspäätöksiä.

– Suurin osa kirjeistä on henkilöasiakkaille, mutta jonkin verran on havaittu ongelmia myös yrityksille menneissä kirjeissä.

Verottaja on keskeyttänyt tulostamisen kokonaan ja selvittää ongelman vakavuutta ja laajuutta. Keskiviikkona 7. päivänä lähetyksessä olleet kirjeet onnistuttiin pysäyttämään.

Toisten ihmisten tietoja verotuspäätöksissä

Asiasta ensimmäisenä kertoneeseen Ilta-Sanomiin on ollut yhteydessä useita ihmisiä, joiden verotuspäätöksistä on löytynyt paikkansa pitämättömiä asioita. Verotuspäätöksistä on löytynyt muun muassa väärän puolison nimi, muiden kauppaamia osakkeita sekä kokonaan tuntemattoman yhtiön tietoja.

– Toisinaan tiedoissa on ikävämpiä tietoja, kuten esimerkiksi henkilötunnuksia, toisinaan taas ei ole. Meillä on vielä selvityksessä, mikä virheen logiikka on ollut. Tämän tarkempaa tietoa ei tällä hetkellä pysty antamaan.

Myös vääränsuuruisia veronpalautuksia on penätty. Eräällä IS:n lukijalla ansiotulot, ennakkoverojen määrä, omistukset sekä muutkin tiedot olivat kokonaan toisen ihmisen.

Sivuillaan Verohallinto kehottaa vääriä tietoja sisältäneitä kirjeitä saaneita tuhoamaan kirjeet.

Virheellisen kirjeen saaneille lähetetään uudet ajantasaiset kirjeet sen jälkeen, kun ongelma on korjattu. Verohallinnon mukaan tiedot näkyvät oikein OmaVero-verkkopalvelussa.

"Mahdollisuus, että niitä pystyisi väärinkäyttämään, on aika pieni"

Verottaja ei vielä tässä vaiheessa lähde tarkkaan arvioimaan sitä, kuinka vakavia seurauksia tietojen päätymisestä vääriin käsiin voi olla.

– Siellä on todennäköisesti henkilötietoja, muun muassa henkilötunnuksia. On vaikea sanoa, miten niitä pystytään hyödyntämään. Mahdollisuus, että niitä pystyisi väärinkäyttämään, on aika pieni, mutta ei sitä pysty varmasti sanomaan, ettei sellaista ongelmaa olisi, Levasma sanoo.

Tapahtuneen mahdollisia juridisia seurauksia selvitetään asian edetessä. Levasman mukaan Verohallinto on todennäköisesti yhteydessä asiasta tietosuojavaltuutetun toimistoon.

STT ei torstaina tavoittanut tietosuojavaltuutettu Reijo Aarniota.

Verohallinnon kirjeet tulostetaan, kuoritetaan ja lähetetään jakeluun automaattisesti, minkä vuoksi virhettä ei havaittu ennen kuin vastaanottajilta saadusta palautteesta.

Verohallinnolla esiintyi ongelma myös alkuvuonna lähetetyissä verokorteissa. Asiasta kertoneen Helsingin Sanomien mukaan veroprosentti oli laskettu väärin 400 suomalaisen kohdalla. Levasman mukaan aiempi verokorttiongelma ei liity mitenkään nyt tapahtuneeseen tulostusvirheeseen.