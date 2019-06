Fazer myy Fazer Food Servicesin – kauppaan kuuluu 7  000 työntekijää ja tuhat ravintolaa

Kajaaniin avataan eurooppalainen supertietokonekeskus – Suomeen tulee yksi miljardihankkeen tehokkaimmista koneista

Kajaaniin on tulossa supertietokone, joka on teholtaan kymmenkertainen verrattuna Euroopan tämän hetken tehokkaimpaan tietokoneeseen, joka on Sveitsin Piz Daintissa. Supertietokone Lumi on yksi kahdeksasta koneesta, jotka sijoitetaan Euroopan eri maihin kehittämään maanosan kykyä suurteholaskentaan. Lue lisää