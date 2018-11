EU julkaisee arvionsa Italian ja muiden euromaiden budjeteista

Oma Säästöpankin listautumisanti alkuun

Oma Säästöpankki listautuu Helsingin pörssin päälistalle. Yhtiön osakkeet tulevat merkittäviksi tänään, ja alustava hintaväli on 7–8,20 euroa. Anti voidaan keskeyttää aikaisintaan ensi maanantaina, ja kaupankäynnin on määrä alkaa päälistalla 4. joulukuuta. Yhtiön tavoite on kerätä listautumisannissa noin 34 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lue lisää