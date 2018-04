Energiayhtiö Uniperin toimitusjohtaja Schäfer yhä epäileväinen: En juuri tiedä Fortumin suunnitelmista mitään

Energiayhtiö Uniper odottaa yhä tietoa siitä, millaisia suunnitelmia Fortumilla on yhtiön suhteen. Fortum on saamassa haltuunsa lähes puolet Uniperista. Uniperin johto on suhtautunut kriittisesti Fortumin toteuttamaan ostoyritykseen.

Energiayhtiö Uniperin toimitusjohtaja Klaus Schäfer suhtautuu edelleen varauksellisen odottavasti Fortumin yritykseen ostaa Uniperista merkittävä osa. Vihamieliseksi koetun ostoyrityksen jälkeen hänen luottamuksensa Fortumiin ei ole vielä paras mahdollinen.

Tällä hetkellä Schäfer lähinnä odottaa, mitä Fortumilta tuleman pitää. Hän on vaitonainen Fortumin käytävien keskustelujen sisällöstä.

– En juuri tiedä Fortumin suunnitelmista mitään, Schäfer sanoi Düsseldorfissa Nord Stream 2 -toimittajatapaamisessa.

– Odotamme tietoa kuten tekin, Schäfer jatkoi.

Schäfer toivoo silti edelleen rakentavaa yhteistyötä Fortumin kanssa. Hän sanoo myös kunnioittavansa Fortumia.

Fortum on saamassa hallintaansa reilut 47 prosenttia Uniperin osakkeista. Kaupat ovat kuitenkin vielä kesken, sillä viranomaislupien haku kauppojen hyväksymiseksi sekä EU:sta että Venäjältä on vielä käynnissä. Fortum odottaa, että luvat saadaan kuntoon tämän vuoden puolivälissä.

Fortum ei saisi vapaita käsiä Uniperissa, vaikka se saisi yli 50 prosenttia Uniperin osakkeista haltuunsa. Saksassa yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston, jonka vastuulla on yhtiön johdon valinta. Jos omistaja haluaa saada varmasti omat henkilönsä hallintoneuvostoon, sen täytyy omistaa vähintään 75 prosenttia yhtiön osakkeista.

Uniper on yhtiönä varsin erilainen kuin Fortum. Siinä missä Fortum yrittää tulla tunnetuksi erityisesti päästöttömän energian tuottajana, Uniperiin on erotettu saksalaisesta energiayhtiö E.onista muun muassa paljon hiili- ja kaasuvoimaa. Perinteiset energiaratkaisut tuottavat runsaasti hiilidioksidia.

Uniper on mukana Nord Stream 2 -putkihankkeessa, jolla venäläistä maakaasua tuotaisiin Itä-Euroopan maiden ohi suoraan Saksaan.

Schäfer puolustaa hanketta voimakkaasti. Uniper haluaa kasvaa kaasumarkkinoilla. Kaasuputkien lisäksi kaasua tuovat Uniperille Eurooppaan myös nesteytettyä kaasua eli LNG:tä kuljettavat laivat.

LNG:n hinta saa Schäferinkin selvästi mietteliääksi. LNG:n hinta maailmanmarkkinoilla saattaa nousta rajusti ja nopeasti, jos esimerkiksi Aasian maat päättävät nopeasti siirtyä hiilestä kaasun käyttöön ympäristöongelmien takia. Samaten jos esimerkiksi Brasiliassa on kuivaa ja vesivoimalat hyytyvät, Brasilian kasvava kaasukysyntä voi nostaa hintoja nopeasti.

Uutta LNG-tuotantokapasiteettia on silti pian tulossa käyttöön, mikä vastaavasti voi laskea hintoja. Samaten Japani voisi yllättää ja saada Fukushiman onnettomuuden takia suljettuja ydinvoimaloita käyntiin. Tämä laskisi kaasun hintaa.

Uniperille Nord Stream 2 on yritys saada käyttöönsä mahdollisimman monia kaasulähteitä. Näiden käyttö yhdessä auttaa selviämään paremmin kaasun hintojen vaihtelusta.

– Tämä on meille taloudellinen hanke. Tämä ei ole edullinen vain Venäjälle, vaan myös koko Euroopalle, Schäfer sanoi.

Schäfer muistuttaa, että Saksa osti kaasua idästä jo 70-luvulla, vaikka Saksaa jakoi muuri ja neuvosto-ohjukset osoittivat länttä kohti.

– Minun mielestäni kaasukauppa auttoi silloin rauhanomaisten suhteiden kehittämistä, Schäfer sanoo.

Hän muistuttaa, että kaasuhankkeiden vaikutus ulottuu jopa vuosikymmenien päähän. Tänä aikana poliittinen tilanne ehtii vaihtua monta kertaa.

Fakta: Kaasua kulkee eri suuntiin

– Euroopan kaasumarkkinat ovat muuttuneet 10 vuoden aikana EU-lainsäädännön muuttamisen seurauksena.

– Kaasua voidaan nykyään kuljettaa putkissa kumpaankin suuntaan. Esimerkiksi Ukraina ostaa nykyään kaasunsa lähes kokonaan lännestä, vaikka sen halki kulkeva kaasuputki on tehty kuljettamaan kaasua idästä länteen.

– Laivoilla Eurooppaan tuotava kaasu voidaan satamista päästää kulkemaan samoissa putkissa Venäjältä – tulevan maakaasun kanssa.

– Euroopan yhdistetyissä kaasuputkissa kaasun myyjä ja käytetyn kaasun lähde eivät välttämättä ole sama asia, koska kaikki eri ostajien eri lähteistä ostettu kaasu sekoittuu putkissa. Asiakas voi ostaa esimerkiksi kaasua Norjasta, joka päästää tällöin kaupan mukaisesti kaasua putkiin. Asiakkaan putkista ottamat kaasumolekyylit voivat silti olla venäläisiä. Tällöin vastaavasti venäläisen kaasun ostaja saa putkista norjalaista kaasua venäläisen sijasta.