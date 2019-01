Yritysten vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti kuluttajien silmissä

Yritysten vastuullisuus on kuluttajille yhä tärkeämpää. Vastuullisuuden merkitys on Suomalaisen Työn Liiton teettämän tutkimuksen mukaan kasvanut vuodesta 2015 lähtien 11 prosenttiyksikköä ja on nyt 87 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että vastaajat ovat liki yksimielisiä vastuullisuuden tärkeydestä. Lue lisää