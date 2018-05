Autoliitto odottaa kiihkeämpää hintakilpaa katsastusvälien harventuessa

EU:lla viime hetken mahdollisuus välttää Yhdysvaltain tuontitullit

Euroopan unionilla on tänään viime hetken mahdollisuus ratkaista kiista terästulleista Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvaltain asettamien teräs- ja alumiinitullien on määrä astua EU:n osalta voimaan huomenna. EU on saanut tulleista määräaikaisen vapautuksen, mutta toistaiseksi osapuolet eivät ole onnistuneet neuvottelemaan sopimukselle jatkoa. Lue lisää