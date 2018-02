Nesteen toimitusjohtajaksi Peter Vanacker

Nesteen toimitusjohtajaksi on valittu Peter Vanacker. Hän on tällä hetkellä saksalaisen kemianyhtiö CABB Groupin toimitusjohtaja ja on toiminut aiemmin myös monialayhtiö Bayerissa johtotehtävissä. Lue lisää