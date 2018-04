Asuntolainoja nostettiin ahkerasti alkuvuonna – laina-ajat pitenivät 20 vuoteen

Suomessa koulutettujen ulkomaalaisten tekniikan alan huippuosaajien vaikea työllistyä

Suomessa valmistuneiden ulkomaalaisten tekniikan alan huippuosaajien on vaikea saada töitä Suomesta, ilmenee Tekniikan akateemiset TEKin kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta tekniikan alan korkeakoulutetusta on valmistumishetkellä työsuhteessa, mutta ulkomaan kansalaisista vain 38 prosenttia on saanut töitä. Lue lisää