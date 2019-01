Asuntokaupassa alueiden sisäiset erot kasvamassa edelleen, arvioi markkinaennuste

Matkapuhelinjätti Samsung antoi tulosvaroituksen

Korealainen teknologiajätti Samsung on antanut tulosvaroituksen. Yhtiön mukaan viime vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto on jäämässä 9,8 miljardiin dollariin eli noin 8,5 miljardiin euroon, mikä on lähes 29 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Yhtiö kertoi myynnin putoavan 10 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lue lisää