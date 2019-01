Applella karmein pörssipäivä kuuteen vuoteen – kurssi putosi Wall Streetillä 10 prosenttia

Financial Timesin ekonomistikysely: Erkki Liikanen todennäköisin vaihtoehto Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi

Suomen Pankin ex-pääjohtaja Erkki Liikanen on todennäköisimmin Euroopan keskuspankin (EKP) seuraava pääjohtaja, arvioivat ekonomistit Financial Timesin ekonomistikyselyssä. EKP:n nykyisen pääjohtajan Mario Draghin on tarkoitus lähteä pestistään lokakuun lopussa ensi vuonna, jolloin hän on toiminut EKP:n pääjohtajana kahdeksan vuoden ajan. Lue lisää