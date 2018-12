Alkot ovat auki jouluaattona ensimmäistä kertaa – alkoholilain uudistus mahdollistaa

HELSINKI

Alko pitää myymälänsä auki tulevana jouluaattona ensimmäistä kertaa. Jouluaaton aukioloajat ovat yhdeksästä kahteentoista. Alkon mukaan myymälöiden pitäminen auki tuli mahdolliseksi alkoholilain uudistuksen myötä.

– Haluamme palvella asiakkaita, kun heitä on liikkeellä. Jouluaatoistakin on muodostunut tavanomainen kauppapäivä aamupäivän osalta, kertoo Alkon myymäläverkostosta vastaava liiketoimintajohtaja Kari Pennanen.

Alkot ovat jo ennättäneet pitää ovensa auki ensimmäistä kertaa pääsiäislauantaina viime keväänä. Aattoaukiolojen lisäksi alkoholilain muutos mahdollisti myymälöiden pitämisen auki kello 21:een entisen kello 20 sijaan.

– Muutoin meillä ei ole tullut muutoksia aukioloaikoihin, Pennanen sanoo.

Tulevana uudenvuodenaattona Alkot ovat Pennasen mukaan auki kello yhdeksästä kahdeksaantoista. Uudenvuodenaatot ovat olleet aiemminkin myyntipäiviä riippuen siitä, mihin viikonpäivään aatto osuu.

Myös juhannusaattoina Alkot ovat olleet auki jo aiemmin.

Punaviinit pysyvät joulun suosikkijuomina

Pennanen arvioi, että punaviinit pysyvät joulunseudun suosikkijuomina. Tänä vuonna valkoviinien suosio on kuitenkin noussut, ja punaviinejä ja valkoviinejä on myyty rinta rinnan.

– Mielenkiintoista on nähdä, kumpi on suurempi vuoden lopussa, puna- vai valkoviini. Itse veikkaan punaviiniä, koska jouluna sitä kulutetaan paljon, Pennanen sanoo.

Hänen mukaansa myös glögejä ja olutta kulutetaan runsaasti joulun aikaan.

Valikoima kehittynyt verkkokaupan myötä

Alkoholilain uudistuksen myötä Alkolla on ollut Pennasen mukaan mielenkiintoinen vuosi. Päivittäistavarakaupat saivat oikeuden myydä väkeviä oluita ja lonkeroita.

Alko on vastannut muun muassa kehittämällä myymäläverkostoaan. Yli 40 myymälää on uudistettu, ja yhtiö on avannut neljä uutta myymälää.

– Valikoimaa olemme kehittäneet verkkokaupan myötä. Alkon valikoima on tällä hetkellä lähes 9 000 tuotetta. Asiakkaat pystyvät tilaamaan verkkokaupan kautta tuotteita kaikkiin Alkon myymälöihin.

Myymälöissä sijaitsevien noutopisteiden lisäksi yhtiöllä on 70 muuta noutopistettä.

– Valikoimakehitys on ollut merkittävää, Pennanen arvioi.

STT