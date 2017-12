Paikkatutkinta Vaasan jäähallissa päättynyt: Onnettomuudessa loukkaantuneiden toivotaan ottavan yhteyttä poliisiin

Pohjanmaan poliisin paikkatutkinta on tänään jatkunut Vaasan jäähallissa.

Tutkinta Vaasa Arenassa liittyy tapaukseen, jossa katossa oleva ilmastointiputki irtosi ja putosi yleisön päälle kesken konsertin viime sunnuntaina 17.12.

–Poliisi on tänään päässyt tutkimaan kattorakenteita ja -kiinnityksiä ja on pystytty selvittämään miten ilmastointiputki on ollut kiinnitettynä rakenteisiin, rikoskomisario Eero Välimäki kertoo tiedotteessa.

Poliisin paikkatutkinta jäähallissa on nyt päättynyt ja poliisitutkinta jatkuu muun muassa asiantuntijoiden kuulemisella.

Useita henkilöitä loukkaantui ilmastointiputken pudotessa ja poliisi pyytää nyt kaikkia loukkaantuneita ottamaan yhteyttä Pohjanmaan poliisilaitokseen ja ilmoittamaan yhteystietonsa sähköpostitse osoitteeseen rikostorjunta.rannikko-pohjanmaa@poliisi.fi.