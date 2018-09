Tämä enduromallinen moottoripyörä varastettiin Pietarsaaresta

Pietarsaaresta on viikonloppuna varastettu moottoripyörä, Pohjanmaan poliisi tiedottaa.

– Moottoripyörä on Suzuki-merkkinen. Kyseessä on 640-kuutioinen enduromalli. Moottoripyörän rekisterinumero on NU-137, poliisista kerrotaan.

Varkaus on tapahtunut lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

– Jos moottoripyörä löytyy, ota yhteyttä poliisin tilannekeskuksen puhelinnumeroon 0295440513, Pohjanmaan poliisi toivoo.