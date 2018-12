Seinäjoen turvetuotantoalueella tulipalo – Kytemispalo alkoi varastointirakennuksesta

Seinäjoella syttyi tänään perjantaina tulipalo.

Palo syttyi turvetuotantoalueella Pohjoislammentiellä puolenpäivän aikaan.

Palo sai alkunsa, kun 150 neliömetrin kokoisessa turvepolttoaineen varastointirakennuksessa alkoi kytemispalo.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo on saatu sammutettua, ja varasto on tyhjennetty kokonaan turvepolttoaineesta. Myös rakennuksen seinää on jouduttu avaamaan, ja seinän sisässä olleita palopesäkkeitä on sammutettu.

Tulipalossa ei sattunut henkilövahinkoja.