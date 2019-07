Rauhaton viikonloppu Pietarsaaren koulupuistossa – Rikosilmoituksia kirjattu yhteensä viidestä pahoinpitelystä

Pietarsaaren koulupuistosta on kirjattu yhteensä viisi pahoinpitelyä.

Epäillyt pahoinpitelyt ovat tapahtuneet viikonloppuna 12.–14. heinäkuuta.

Ryhmä, joka koostuu kolmesta naisesta ja yhdestä miehestä, on tällä hetkellä epäiltynä rikoksista. Uhreja on muun muassa lyöty ja pidetty kiinni. Yksi epäillyistä on myös vetänyt puukon esille ja uhkaillut sillä.

Pietarsaaren Jaakon päivät ovat täydessä vauhdissa ja tulevana viikonloppuna kerääntyy väkeä taas koulupuistoon. Poliisi seuraa tapahtumia koulupuistossa normaalia enemmän sekä perinteisellä näkyvällä valvonnalla että kameravalvonnalla.

Alueella liikkuvia pyydetään myös pitämään silmiään auki ja heti ilmoittamaan hätäkeskukseen 112, jos tappelu tai muu vastaava on syntymässä.