Poliisi varoittaa sijoitushuijauksista: Useissa tapauksissa olemattomat sijoitustuotteet liittyvät virtuaalivaluuttoihin

Poliisi varoittaa ilmiöstä, jossa suomalaisia yksityishenkilöitä on huijattu sijoittamaan jopa satoja tuhansia euroja ulkomaalaisten tahojen järjestelemään sijoituspetoskokonaisuuteen.

Useissa tapauksissa olemattomat sijoitustuotteet liittyvät virtuaalivaluuttoihin.

Lähiaikoina suomalaisiin numeroihin on tullut lukuisia puhelinsoittoja ulkomaisista puhelinnumeroista, joiden epäillään liittyvän kokonaisuuteen. Toiminta vaikuttaa kansainväliseltä ja poliisin tietoon tulleen rikosvahingon arvioidaan olevan yhteensä useita satoja tuhansia euroja. Kokonaisuudessaan rikosvahinko saattaa nousta jopa miljooniin euroihin.

– Tarkkaa lukua ei tässä vaiheessa pystytä arvioimaan, sillä kaikista tapauksista ei välttämättä ole tehty rikosilmoitusta poliisille, sanoo rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisissa toimivasta poliisin kyberrikostorjuntakeskuksesta.

Vastaavia huijauksia on toteutettu Suomessa aiemminkin, mutta tuoreimmissa tapauksissa uhreja on houkuteltu sijoittamaan nimenomaan virtuaalivaluuttoihin.

Näin huijaus on edennyt

Poliisin tietoon tulleissa uusissa tapauksissa uhriin on oltu yhteydessä puhelimitse ja englantia puhuva ulkomaalaisen yrityksen edustaja on kysellyt uhrin varallisuudesta ja sijoitustavoista. Puhelussa on tämän jälkeen kerrottu tuottavasta sijoitusmahdollisuudesta ulkomaiseen yhtiöön huimalla tuotto-odotuksella.

Sijoitettava pääoma on pyydetty maksamaan ulkomaiselle pankkitilille tai virtuaalivaluutan vaihtopalveluun. Useissa tapauksissa uhria on lähestytty muutaman päivän sisällä uudelleen ja pyydetty lisäsijoituksia tai lisämaksua.

Poliisin tietoon on myös tullut tapauksia, joissa uhria on pyydetty asentamaan etäkäyttösovellus tietokoneeseen, jolloin huijauksesta epäillyillä on ollut täysi pääsy uhrin tietokoneelle. Etäkäyttösovelluksen avulla rikollisten on ollut mahdollista hallita uhrin tietokonetta ja seurata uhrin maksuliikennettä. Tämä on mahdollistanut maksujen tekemisen uhrin puolesta.

Poliisilla ei ole toistaiseksi tietoa, millä muulla tavoin etäkäyttömahdollisuutta on mahdollisesti käytetty hyväksi.

Toimi näin

Poliisi kehottaa suhtautumaan sijoittamiseen liittyviin yhteydenottoihin erityisellä varovaisuudella. Sijoituspäätöstä ei tule tehdä, ellei tunne tarjouksen tehnyttä yritystä tai ei ymmärrä tarkalleen, millaiseen tuotteeseen on sijoittamassa.

Varoja ei koskaan tule siirtää tuntemattomille tahoille ilman huolellisia taustaselvityksiä. Pankkitunnuksia ei koskaan pidä luovuttaa toiselle henkilölle, eikä sallia etäyhteyden muodostamista omalle koneelle. Epäselvissä tilanteissa on parempi kohteliaasti lopettaa puhelu ja olla jatkossa vastaamatta mahdollisiin uusiin yhteydenottoihin.

– Useissa poliisin tietoon tulleissa tapauksissa uhrit ovat olleet iäkkäämpiä henkilöitä. Olisikin hyvä, että erilaisista huijauksista ja niiden välttämiskeinoista puhuttaisiin läheisten kanssa jo etukäteen, Leponen sanoo.

Poliisi pyytää mahdollisia uhreja tekemään asiasta rikosilmoituksen, joko paikallispoliisille tai netissä sähköisellä rikosilmoituslomakkeella. Nopealla ilmoittamisella voidaan parhaimmassa tapauksessa minimoida uhreille koituva vahinko.