Poliisi tutkii nuorisoseurantalon syttymissyytä Vöyrillä ja pyytää yleisövihjeitä – Palo on mahdollisesti sytytetty tahallaan

Eilen illalla klo 20.00–21.15 on Bertbyn nuorisoseurantalo Vöyrillä syttynyt palamaan. Rakennus on kärsinyt suuria savu- ja vesivahinkoja. Poliisilla on tällä hetkellä epäilyksiä että palo voi olla tahallaan sytytetty, mutta vielä ei ole suljettu mahdollisuutta pois, että palon syttymiseen voi löytyä joku luonnollinen syy.