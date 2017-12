Poliisi pyytää vihjeitä vuonna 2005 kadonneesta Jari Pesosesta

Keskusrikospoliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä vuonna 2005 kadonneesta Jari Pesosesta. Pesonen lähti elokuun 18. ja 19. välisenä yönä autoseurueessa Ilomantsin keskustan Ravintola Montusta Joensuuhun.

Pesosen on epäilty jääneen autosta yöllä Joensuun keskustassa, eikä hänestä ole sen jälkeen saatu mitään havaintoja.

Jari Pesonen on 178 cm pitkä, vartaloltaan hoikka ja hänellä on lyhyet ruskeat hiukset. Hänellä oli katoamishetkellä yllään vaaleanharmaa collegepaita, siniset verryttelyhousut, lenkkikengät ja musta lippahattu. Hän oli kadotessaan 27 -vuotias.

Vuonna 2005 Pesosen tapausta tutkittiin kadonneena henkilönä ja myös henkirikoksena. Tutkinnassa ei kuitenkaan tullut esille sellaisia seikkoja, jotka olisivat johtaneet Pesosen löytymiseen tai asian päätymiseen syyteharkintaan.

Poliisilla on kuitenkin nyt uusia tietoja, joiden perusteella esitutkinta on käynnistetty uudelleen. Keskusrikospoliisi ja Itä-Suomen poliisi tutkivat tapausta nyt epäiltynä henkirikoksena. Tähän mennessä poliisi on puhuttanut ja kuulustellut useita henkilöitä sekä tehnyt maastoetsintöjä Joensuun ja Ilomantsin alueella.

Poliisi pyytää rikoksen selvittämiseksi yleisöltä vihjeitä ja havaintoja Jari Pesosesta ja hänen seurassaan katoamishetkellä olleista henkilöistä.

Havaintoja katoamisajankohdalta kaivataan myös kuvassa olevasta punaisesta vuosimallin 1988 Opel Kadett -henkilöautosta ja sen liikkeistä erityisesti Joensuun ja Ilomantsin alueella.

Kaikki Jari Pesosen henkirikokseen liittyvät pienetkin vihjeet ja havainnot pyydetään ilmoittamaan poliisille puhelinnumeroon 050 408 6252. Vihjeitä ja havaintoja voi lähettää myös sähköpostiosoitteeseen: vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.