Poliisi puhallutti viime vuonna ratsioissa 107 566 kuljettajaa: 128 kirjattiin rattijuopoiksi

Poliisi on vuodesta 1988 alkaen toteuttanut keväällä ja syksyllä valtakunnallisia puhallusratsioita, joissa poliisi puhalluttaa kaikki paikalle ajaneet kuljettajat.

Vuosittain valtakunnallisissa ratsioissa puhallutetaan keskimäärin yli 100 000 kuljettajaa.

Vuonna 2017 poliisi puhallutti ratsioissa 107 566 kuljettajaa. Rattijuopoiksi kirjattiin 128 kuljettajaa (0,12 prosenttia). Alkoholia nauttineita, mutta alle rajan jääneitä oli 770 (0,72 prosenttia).

– Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa vähentyi hieman aikaisempiin vuosiin verrattuna ja alle langettavan rajan jääneiden kuljettajien määrä laski kolmen vuoden nousun jälkeen, poliisin tiedotteessa todetaan.

Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on ollut pienemmillään 0,11 prosenttia (vuonna 2012) ja suurimmillaan 0,25 prosenttia (vuonna 1990). Rattijuoppojen määrässä on pientä vaihtelua eri vuosina, mutta se on vakiintunut 0,11 ja 0,14 välille viimeisen yhdeksän vuoden aikana.

Liikennevirrasta poimitut kuljettajat puhallutetaan seulontamittarilla. Puhalluksen jäädessä alle rangaistavuuden rajan eli 0,50 promillea tai 0,22 mg/l kuljettaja kirjataan alkoholia maistelleeksi.

Seulontatuloksen ylittäessä rangaistavuuden rajan kuljettaja toimitetaan joko tarkkuusalkometrimittaukseen tai verikokeeseen.

Alkoholipitoisuuden ylittäessä rangaistavuuden rajan kuljettaja kirjataan tutkimuksessa rattijuopoksi.