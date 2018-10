Poliisi ja Vapepa jatkavat tänään kateissa olevan Jorma Hietasen etsintöjä Laihialla

Poliisi jatkaa tänään yhteistyössä Vapepan kanssa syyskuun lopulla kadonneen Jorma Hietasen etsintöjä Laihian alueella.

Hietanen on vartaloltaan hoikka, noin 170 cm pitkä, hänellä on harmaat pitkähköt hiukset sekä harmaa kokoparta. Hietanen on todennäköisesti pukeutunut tummiin vaatteisiin.

– Poliisin tutkimuksissa on käynyt ilmi, että Hietasella on ollut omistuksessaan sininen Tähti-pyörä, jota poliisi ei ainakaan toistaiseksi ole vielä löytänyt, komisario, yleisjohtaja Pauli Latvanen Pohjanmaan poliisilaitokselta kertoo.

Mikäli jostain Laihian seudulta löytyy hylättynä tuntomerkkeihin sopiva polkupyörä, poliisi pyytää havainnon tekijää ilmoittamaan asiasta hätäkeskukseen.

Jutun toisessa kuvassa oleva polkupyörä on samanlainen kuin Hietasen pyörä, mutta Hietasen pyörässä kädensijat ovat valkoiset tai mustat ja rapakaaret kromin väriset.