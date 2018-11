Poliisi etsii kadonnutta vaasalaista miestä – oletko nähnyt Teuvo Tikkasta?

Poliisi etsii 67-vuotiasta vaasalaista Teuvo Kalervo Tikkasta. Viimeinen havainto Tikkasesta tehtiin torstaina 1. marraskuuta kello yhdeksän aikoihin Oulussa.

Poliisin mukaan Tikkanen on noin 170 cm pitkä. Hänellä on ruskeat ja osittain harmaantuneet laineikkaat hiukset sekä harmaat viikset.

Tikkasella on mahdollisesti silmälasit ja hänen vaatetuksensa on tumma; hänellä on mahdollisesti yllään musta softshell -tyylinen takki, tummat farkut ja mustat nilkkurit tai kävelykengät.

Poliisi pyytää vihjeitä Tikkasen liikkumisista. Vihjeet pyydetään ilmoittamaan Pohjanmaan poliisilaitoksen puhelinnumeroon 029 5440 513.