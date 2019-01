Pohjanmaan poliisilaitos takavarikoi neljä kiloa amfetamiinia – Vaasassa ja Seinäjoella asunut 22-vuotias mies hankki Ruotsista Tornion kautta amfetamiinia viime vuoden aikana seitsemän kertaa

Pohjanmaan poliisilaitos on selvittänyt huumausaineiden maahantuontia vuoden 2018 aikana, poliisi tiedottaa.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että Vaasassa ja sittemmin Seinäjoella asunut 22-vuotias mies on hankkinut Ruotsista Tornion kautta amfetamiinia vuoden 2018 aikana kaikkiaan seitsemän kertaa.

Poliisi epäilee miehen hankkineen kaikkiaan yli kahdeksan kiloa amfetamiinia. Amfetamiini on myyty ja välitetty edelleen Pohjanmaan alueelle ja muualle Suomeen.

Osa maahantuodusta amfetamiinista on mennyt miehen 22-vuotiaalle kauhavalaiselle tekijäkumppanille edelleen myytäväksi.

Seinäjokelainen 22-vuotias mies otettiin kiinni Kokkolassa 6. marraskuuta 2018 hänen ollessaan palaamassa 20- ja 21-vuotiaiden Kauhajoella asuvien naisten kanssa Torniosta huumausaineiden hakumatkalta.

Seurueen autosta takavarikoitiin neljä kiloa amfetamiinia. Asian vuoksi on ollut vangittuna 7 henkilöä ja osa on edelleen vangittuna. Lisäksi muutamia henkilöitä on ollut pidätettynä.

Ruotsista on luovutettu Suomeen 21-vuotias ruotsalainen mies, jonka epäillään tuoneen huumausaineet Ruotsista Suomeen.

Lisäksi Suomessa vangittiin 18-vuotias Ruotsissa asuva nainen, jonka epäillään olleen 6. marraskuuta 2018 yhdessä 21-vuotiaan Ruotsalaisen miehen kanssa tuomassa neljä kilon amfetamiinierän Ruotsista Suomen puolelle Tornioon.

Rikoskokonaisuudessa on tutkittu lisäksi muun muassa törkeää rahanpesua ja rekisterimerkintärikoksia siltä osin, kuin 22-vuotiaan Seinäjokelaisen miehen omaisuutta on ollut muiden henkilöiden nimissä ja hänen huumausainekaupasta saatuja rahojaan on ollut säilytettävänä 22-vuotiaalla Kauhavalaisella miehellä. Lisäksi 22-vuotiaan Seinäjoella asuvan päätekijän hallusta takavarikoitiin kotietsinnällä laiton pistooli, anastettua omaisuutta, dopingaineita sekä pienempiä määriä erilaisia huumausaineita.