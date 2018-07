OIKAISU: Laihian henkirikoksen vapautettu

Laihian henkirikoksen uusinta käännettä käsittelevässä jutussa oli virheellistä tietoa vapautetusta miehestä.

Vapautettu mies on uhrin 57-vuotias aviomies, ja 63-vuotias vaasalaismies on yhä vangittuna. Virhe on oikaistu kello 12.09.