Mies katosi Laihialla – Poliisi pyytää havaintoja

Poliisi pyytää havaintoja Laihialla kadonneesta Jorma Veikko Hietasesta. Viimeinen havainto kadonneesta on asunnoltaan Rauhalantieltä lauantaina 22.9. puolen päivän aikaan.

Hietanen on 70-vuotias, hoikka ja noin 170 senttimetriä pitkä. Hänellä on harmaa pitkähkö tukka sekä harmaa kokoparta. Kadonneella on todennäköisesti tummat vaatteet päällään.

Poliisi pyytää vihjetietoja Hietasen liikkumisista 22.9. jälkeen. Hän on todennäköisesti liikkunut vain Laihian kunnan alueella.

Vihjeet voi lähettää sähköpostiin vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi