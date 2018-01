Poliisi tarkentaa: Kuorma-auto osui suteen tai koiraan Vöyrillä – Jämtlanninpystykorva on kateissa lähistöltä

Pohjanmaan poliisi tiedotti torstaina aamulla kuorma-autosta, joka törmäsi suteen keskiviikon ja torstain välisenä yönä Larvintiellä Vöyrillä.

Törmäys sattui Mäkipääntien risteyksen läheisyydessä ennen puolta yhtä. Eläin lensi tien penkalle, jonka jälkeen se raahautui etutassuja käyttäen kohti metsänreunaa.

Poliisin paikalle hälyttämät suurriistavirka-avun henkilöt lähtivät jäljestämään loukkaantunutta eläintä koiran avulla. Eläintä ei ole löydetty. Poliisi on tehnyt päätöksen etsinnän lopettamisesta.

Poliisille on kantautunut myös tieto, että lähistöllä olevalta pihalta on karannut jämtlanninpystykorva, joten on myös mahdollista, että kuorma-auton kanssa törmännyt eläin oli koira.

Havaintoja eläimestä voi edelleen ilmoittaa hätäkeskukseen.

Poliisi kehottaa normaaliin varovaisuuteen, jos törmää loukkaantuneeseen eläimeen, oli kyseessä sitten susi tai koira.