Kokkolan poliisi kaipaa havaintoja punaisesta Fiat Puntosta ja sillä holtittomasti ajaneesta kuljettajasta

Kokkolan poliisi kaipaa havaintoja viime viikon perjantain ja lauantain väliseltä yöltä Punaisen Fiat Punto -merkkisen auton liikkeistä ja auton kuljettajasta.

Kyseinen auto on tämänhetkisen tiedon mukaan lähtenyt liikkeelle Kokkolan torin kohdalta ravintola Kaarlen edustalta. Liikkeelle lähtiessään auto on melkein törmännyt pankin seinään. Tämän jälkeen auton kuljettaja on jatkanut holtitonta ajoa Torikadun yli Kulmakadulle, missä Punto on törmännyt autokatoksen seinään. Vähän myöhemmin autolla on törmätty kaiteeseen Rautatienkadun ja valtatie-8:n rampissa. Auto oli hylätty onnettomuuspaikalle.

Alunperin auto on lähtenyt Luodosta. Ainakin ravintolan edustalla ja Kulmakadulla on ollut useilla ihmisillä vaarana jäädä kyseisen auton alle.

Poliisi pyytää kaikkia vaarassa olleita ja mahdollisia silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä Keski-Pohjanmaan alueen vihjepuhelinnumeroon 0295 440 513 tai osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi