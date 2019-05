Kaksi poikaa kateissa Ylistarossa – Poliisi pyytää havaintoja

Kaksi poikaa on kateissa Ylistaron Västiläntiellä, kertoo Pohjanmaan poliisi Twitterissä.

Toinen pojista on 8- ja toinen 11-vuotias. He ovat olleet kateissa noin neljä tuntia.

Pojat ovat jalkaisin liikkeellä ja he voivat olla myös maastossa. Molemmilla on yllään mustat takit. Toisella pojista on pitkät, tummat ja kiharat hiukset.

Poliisi arvelee, että pojat saattavat liikkua Seinäjoen keskustan alueella tai Ylistaron ja Seinäjoen välillä. He liikkuvat mahdollisesti yhdellä Jopo-mallisella polkupyörällä.

Poliisi pyytää havaintoja hätäkeskuksen numeroon 112.

