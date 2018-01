Kuolonkolari Pedersöressä: 40-luvulla syntynyt aviopari menehtyi – menehtyneet ehkä tunteja autossa

Pedersören Pännäisissä Vassholmintiellä sattunut liikenneonnettomuus on vaatinut kaksi kuolonuhria.

Poliisille tuli noin kello kuuden aikaan torstaina aamulla ilmoitus ojaanajosta.

Kun poliisi saapui paikalle, selvisi, että maastoauto oli ajanut ojaan ja kaatunut kyljellään.

– Autosta tavattiin menehtyneenä aviopari, molemmat ovat syntyneet 40-luvun keskivaiheessa. Kyseinen aviopari asui Pedersören Pännäisissä.

Poliisin mukaan on epäselvää, miksi auto oli joutunut ojaan, mutta tie ei tapahtumapaikalla ollut aurattu. Tie on erittäin kapea.

– Tien vieressä kulkeva oja on erittäin syvä ja ojan reunat ovat jyrkkiä, mikä on vaikuttanut siihen, että auto on ojaan jouduttuaan kaatunut kyljelleen. Vettä ei ojassa ollut kovinkaan paljon.

Poliisi epäilee, että auto on ollut ojassa useampia tunteja ennen kuin se havaittiin. Tapahtumaa tutkitaan epäiltynä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.

Kuolemansyy selvinnee oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa.

Poliisi ei aio tiedottaa asiasta enempää.

Aamulla poliisi oli sulkenut tieosuuden muulta liikenteeltä.

Juttua päivitetty kello 10.16 poliisin antaman uuden tiedotteen perusteella.